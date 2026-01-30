Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:14

Организаторы гонки объяснили появление Большунова под флагом Казахстана

Организаторы гонки в Италии назвали ошибкой флаг Казахстана в заявке Большунова

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Организаторы ночной гонки Moonlight Classic в Италии объяснили появление фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в стартовом листе соревнований под флагом Казахстана, сообщает «Чемпионат». По их словам, допущенная неточность носила технический характер.

Просим прощения, здесь была допущена ошибка, — отметили организаторы.

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов будет участвовать в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана. Соревнование на 30 км состоится 30 января, начало в 22:00 мск. В списке участников напротив фамилии Большунова указан флаг Казахстана. В 2025 году спортсмен также принимал участие в Sudtirol Moonlight Classic и стал ее победителем.

До этого стало известно, что участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля следующего года. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

