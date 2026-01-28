Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:06

Стало известно, кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде

ЦСП России обнародовал имена 13 атлетов, которые выступят на Олимпиаде в Италии

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд РФ. Отмечается, что спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля следующего года.

В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а на ледовой дорожке выступят конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Кроме того, в состав вошли ски-альпинист Никита Филиппов и экипажи саночников в лице Дарьи Олесик и Павла Репилова. Завершают список нейтральных участников горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, прошедшие все необходимые процедуры допуска.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает постепенно допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В новом решении организации фигурируют имена лыжника Никиты Денисова и горнолыжниц Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой.

Россия
спортсмены
Олимпийские игры
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.