Стало известно, кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде ЦСП России обнародовал имена 13 атлетов, которые выступят на Олимпиаде в Италии

Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд РФ. Отмечается, что спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля следующего года.

В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а на ледовой дорожке выступят конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Кроме того, в состав вошли ски-альпинист Никита Филиппов и экипажи саночников в лице Дарьи Олесик и Павла Репилова. Завершают список нейтральных участников горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, прошедшие все необходимые процедуры допуска.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает постепенно допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В новом решении организации фигурируют имена лыжника Никиты Денисова и горнолыжниц Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой.