Трех российских спортсменов допустили на международные старты

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает постепенно допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В новом решении организации фигурируют имена лыжника Никиты Денисова и горнолыжниц Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой.

Соответствующее официальное сообщение было опубликовано 19 января. Это решение расширяет список российских атлетов, получивших право выступать на международной арене под нейтральным флагом. Денисов стал третьим представителем лыжных гонок. До него такой же статус получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Ранее FIS присвоила нейтральный статус трем российским сноубордистам — Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль. Это позволило им также участвовать в соревнованиях под эгидой FIS без национальной символики.

До этого старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко допустил, что трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов может получить нейтральный статус. Он добавил, что каждый атлет занимается подачей заявки сам — все из-за особого статуса. В подаче заявки в данном случае ничего не зависит ни от федерации, ни от Министерства спорта.