15 февраля 2026 в 11:37

FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ

FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила протест Финляндии касательно результатов олимпийского спринта, сообщает издание Sweden Herald. Поскольку гонка состоялась 10 февраля, то в FIS посчитали, что протест, поданный финской командой 15 февраля, больше не может быть рассмотрен.

Протест против другого спортсмена или его снаряжения может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов, — подчеркнули в федерации.

Кроме того, истек срок подачи апелляции на решение жюри. Пожаловаться можно было не позднее чем через 48 часов после публикации официальных результатов, резюмировали в FIS.

Ранее сообщалось, что поводом для недовольства финской стороны послужили действия представителей команд Норвегии и США. Во время финальной части соревнований они использовали особый ролик, предназначенный для нанесения клистера. Приспособление позволяет без лишних сложностей изменить зону держания лыж.

До этого бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпиаде в Италии. Общее время 25-летнего спортсмена за две попытки составило 2 минуты 25 секунд. Отмечается, что атлет принес Южной Америке первую медаль в истории зимних ОИ.

