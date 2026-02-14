Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 18:49

Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде

Финляндия оспорила результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финская лыжная ассоциация и Олимпийский комитет Финляндии опротестовали итоги личных спринтерских гонок, прошедших в рамках Олимпийских игр-2026 в Италии, передает NRK. Жалоба направлена в жюри Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). В ней говорится о нарушении правил со стороны Норвегии и США.

Мы настаиваем на корректировке результатов гонок таким образом, чтобы ни один спортсмен не сохранил преимущество, полученное за счет нарушения правил, — сказано в заявлении федерации.

Поводом для недовольства финской стороны послужили действия представителей команд Норвегии и США. В перерыве между забегами, во время финальной части соревнований, они использовали особый ролик, предназначенный для нанесения клистера. Данное приспособление дает возможность оперативно и без лишних сложностей изменить зону держания лыж.

Финны полагают, что применение такого устройства могло дать норвежцам и американцам значительное преимущество. Они также обратили внимание на то, что в предварительных инструкциях, разосланных всем участникам до старта, содержался прямой запрет на использование подобных роликов.

Золотую медаль в мужском личном спринте завоевал как раз представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Серебряным призером стал американец Бен Огден. Еще один норвежский лыжник, Оскар Опстад Вике, поднялся на третью ступень пьедестала и получил бронзу.

Ранее на Олимпийских играх конькобежец Владимир Семирунний завоевал серебряную медаль. Спортсмен, сменивший спортивное гражданство и выступающий теперь за Польшу, занял второе место на дистанции 10 тыс. метров.

