14 февраля 2026 в 18:44

Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ

Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото Олимпиады в гигантском слаломе

Лукас Пиньейро Бротен на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Лукас Пиньейро Бротен на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпиаде в Италии. Общее время 25-летнего спортсмена за две попытки составило 2 минуты 25 секунд, сообщается на сайте Олимпийских игр. Отмечается, что атлет принес Южной Америке первую медаль в истории зимних ОИ.

Бротен — сын норвежца и бразильянки. Он родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе. Позднее у него произошел конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав. Горнолыжник объявил об окончании карьеры, но в 2024 году вернулся, уже представляя Бразилию.

Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх, заработал за победу $250 тыс. (19,2 млн рублей). Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удостоил спортсмена ордена «Барыс» второй степени.

До этого стало известно, что нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала выбыл до конца Олимпийских игр из-за тяжелой травмы нижней части тела, полученной в столкновении с канадцем Томом Уилсоном. Форварда ХК «Лос-Анджелес Кингз» увезли со льда на носилках.

Олимпиада
медали
Южная Америка
слалом
