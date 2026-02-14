«Несчастный случай»: швейцарский хоккеист уехал с Олимпиады на носилках Форварда хоккейной сборной Швейцарии Фиалу увезли со льда на носилках

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала выбыл до конца Олимпийских игр из-за тяжелой травмы нижней части тела, полученной в столкновении с канадцем Томом Уилсоном, сообщает пресс-служба НХЛ. Форварда «Лос-Анджелес Кингз» увезли со льда на носилках после жесткого силового приема у борта в концовке третьего периода. Сам спортсмен из Канады назвал инцидент несчастным случаем.

Это просто несчастный случай. Мне очень жаль, что он, возможно, не сможет продолжить выступление. Я передаю ему и его семье свои наилучшие пожелания. Не хочется видеть, как игрок получает травму на таком турнире, — высказался Уилсон.

Ранее американский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски заявил, что Олимпиада-2026 не может считаться полноценной без участия российских хоккеистов. По его словам, сборная России всегда привозит на турнир сильнейший состав.

Кроме того, сборная Канады разгромила чехов со счетом 5:0 в первом матче олимпийского хоккейного турнира. После безголевого первого периода канадцы забросили пять шайб во втором и третьем. Отличились Маклин Селебрини, Марк Стоун, Бо Хорват, Натан Маккиннон и Ник Сузуки.