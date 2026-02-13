Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы

В стартовом матче хоккейных соревнований на Олимпиаде в Италии канадцы разгромили сборную Чехии, забросив пять безответных шайб. Первый период прошел без голов, но сразу после перерыва «кленовые листья» сняли все вопросы о победителе.

Счет на 20-й минуте открыл 18-летний Маклин Селебрини. Во второй двадцатиминутке Марк Стоун и Бо Хорват упрочили преимущество, а в третьем отрезке Натан Маккиннон и Ник Сузуки довели счет до разгромного.

Канадцы полностью контролировали ход игры, не позволив чешской сборной создать по-настоящему опасные моменты. При этом подопечные Андре Туриньи реализовали почти треть бросков в створ, продемонстрировав пугающую эффективность.

Благодаря этой победе и параллельной неудаче Франции в матче со Швейцарией (0:4) Канада единолично возглавила группу А. Североамериканская сборная 13 февраля встретится с лидирующими швейцарцами, а чехи попытаются реабилитироваться в игре с французами.

Ранее стало известно, что сборная Словакии по хоккею обыграла команду Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира. Соревнования проходят в Милане, встреча завершилась со счетом 4:1.