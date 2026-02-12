Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира Словаки обыграли финнов со счетом 4:1 в первом матче хоккейного турнира

Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира. Соревнования проходят в Милане, встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Юрай Слафковский (8-я, 51-я минуты), Далибор Дворский (48-я) и нападающий «Спартака» Адам Ружичка (58-я). У финнов отличился Ээли Толванен (25-я). В следующем туре финны выйдут на лед со шведами, а сборная Словакии встретится с итальянцами.

Ранее на матче олимпийского турнира по хоккею между женскими сборными Чехии и США на трибунах появился российский флаг. Флаг был убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.

Также сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».

Тем временем «Тампа-Бэй» вырвала победу у «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счетом 4:3 в овертайме. Главным героем матча стал россиянин Никита Кучеров, который забил гол и отдал три результативные передачи, приняв участие во всех взятиях ворот своей команды.