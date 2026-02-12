Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 07:33

Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира

Словаки обыграли финнов со счетом 4:1 в первом матче хоккейного турнира

Фото: Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира. Соревнования проходят в Милане, встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Юрай Слафковский (8-я, 51-я минуты), Далибор Дворский (48-я) и нападающий «Спартака» Адам Ружичка (58-я). У финнов отличился Ээли Толванен (25-я). В следующем туре финны выйдут на лед со шведами, а сборная Словакии встретится с итальянцами.

Ранее на матче олимпийского турнира по хоккею между женскими сборными Чехии и США на трибунах появился российский флаг. Флаг был убран по требованию чешской стороны, после того как его заметила хоккеистка Юли Пейшова.

Также сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».

Тем временем «Тампа-Бэй» вырвала победу у «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, завершив встречу со счетом 4:3 в овертайме. Главным героем матча стал россиянин Никита Кучеров, который забил гол и отдал три результативные передачи, приняв участие во всех взятиях ворот своей команды.

Финляндия
хоккеисты
Словакия
Милан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван первый в истории фигурист, взявший золото ОИ с разными партнершами
Два российских региона выбились в ТОП по средней зарплате
Белый дом анонсировал закрытое совещание Трампа с разведкой
Справедливость настигла обманывавших стариков мошенников
В Кремле оценили идею пригласить Трампа на парад Победы
Экс-госслужащие отвергли идею Грефа о реформе зарплат чиновников
В российской школе обрушился потолок
Мошенники в России взялись за старое
Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии
В Грузии заявили, что ЕС готов отправить танки «для демократии»
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта
Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля
На левом берегу Киева произошел взрыв
В Европарламенте поставили точку в вопросе принятия Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 февраля: инфографика
В новом проекте конституции Казахстана определили статус русского языка
Над Россией сбили 106 украинских БПЛА за ночь
«Близки к финалу»: в США допустили освобождение Одессы армией России
Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.