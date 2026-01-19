Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 05:28

Кучеров первым из хоккеистов РФ достиг отметки в 70 очков в сезоне НХЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».

Кучеров, как уточняется, совершил голевой пас на вторую, победную шайбу, автором которой стал Брэндон Хэйгл. На данный момент россиянин отвоевал 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая канадцам Коннору Макдэвиду (83 очка), Натану Маккиннону (82) и Маклину Селебрини (72).

При этом встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 4:1. Команда набрала 64 очка и теперь занимает 1-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в гостевом матче НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу нью-йоркского клуба. Среди отличившихся у победителей были российский нападающий Артемий Панарин (8-я и 35-я минуты) и швед Мика Зибанежад (8-я, 26-я и 29-я). Из проигравшей команды шайбы забросили Трэвис Конекни (7-я), Трэвис Сэнхайм (37-я) и Тревор Зеграс (49-я).

Также гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

