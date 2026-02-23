Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 07:13

Олимпийский чемпион попал под прицел приставов из-за многомиллионных долгов

Имущество хоккеиста Телегина объявили в розыск из-за долгов на 71 млн рублей

Иван Телегин Иван Телегин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Судебные приставы объявили в розыск имущество олимпийского чемпиона, бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, следует из судебных материалов. Согласно документам, которые приводит ТАСС, поводом стали долги спортсмена на сумму свыше 71 млн рублей.

В документах не уточняется, какое именно имущество разыскивают. При этом значительная часть долга образовалась перед бывшей супругой Телегина. Исполнительное производство ведет Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов Москвы.

Ранее сообщалось, что задолженности Телегина связаны с решениями Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они касаются раздела совместно нажитого имущества после развода спортсмена и певицы.

До этого Telegram-канал Mash писал, что певица Полина Гагарина задолжала ФНС больше 10 млн рублей. По информации источников, если исполнительница не погасит долг, ей могут заблокировать счета трех компаний: «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком». В материале сказано, что в 2024 году они принесли певице 450 млн рублей выручки, но по упрощенной системе налогообложения выплатили лишь 15 млн рублей.

Россия
хоккеисты
Иван Телегин
долги
приставы
