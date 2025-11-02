Чувства к Лазареву, «война» с экс-мужем, «Голос»: как живет Пелагея

В юном возрасте Пелагея одержала победу в конкурсе «Утренняя звезда», это событие стало началом ее профессионального пути. Что известно о жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о биографии и личной жизни Пелагеи

Пелагея появилась на свет 14 июля 1986 года в Новосибирске. Ее мать, Светлана Ханова, была джазовой певицей и театральным режиссером. Она также преподавала режиссуру и актерское мастерство в Новосибирске, передавая свои знания и навыки дочери.

В 1996 году Пелагея выиграла конкурс «Утренняя звезда» в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России», проходивший в Москве. Так началась ее карьера, практически в то же время она подписала контракт со звукозаписывающей студией «Фили» и переехала в Москву.

В восемь лет Пелагея выиграла «Утреннюю звезду». Этот конкурс открыл стране такие таланты, как Ани Лорак, Влад Топалов, Юлия Малиновская и Сергей Лазарев.

Нежданно-негаданно Пелагея призналась, что, будучи маленькой девочкой, хотела не только стать настоящей артисткой, но и мечтала быть поближе к объекту своего обожания.

«Я была страшно влюблена в Сергея Лазарева», — сообщила Пелагея в эфире Первого канала.

«Только что узнал об этом», — парировал удивленный исполнитель. Спустя годы обе звезды познакомились и начали дружить, и сейчас поддерживают контакт не только во время регулярных гастролей, но и после них.

В 2010 году вышла замуж за режиссёра Comedy Woman Дмитрия Ефимовича, через два года пара рассталась. В 2016 году ей сделал предложение хоккеист Иван Телегин, влюбленные поженились. В 2017 году у звезд родилась дочь Таисия. Уже в 2020 году состоялся развод.

Из-за чего Пелагея «воюет» с бывшим мужем

В сентябре стало известно, что Телегин оказался должен почти 72 млн рублей, которые судебные приставы взыскивают в принудительном порядке. Как передает ТАСС со ссылкой на материалы дела, часть этой суммы предназначена его бывшей супруге Пелагее.

По данным агентства, исполнительные производства связаны с решениями Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они касаются раздела совместно нажитого имущества после развода спортсмена и певицы. Общий размер долга превысил 71,6 млн рублей.

Известно, что после развода пара делила имущество. По решению суда Пелагея получила всю недвижимость спортсмена и 50% стоимости автомобиля Bentley Continental GT. Тогда Телегин подал апелляцию и попытался отсудить у артистки недвижимость в Москве, купленную на деньги ее мамы, а также часть гонораров. Суд повторно отказал хоккеисту.

В 2024 году Пелагея пожаловалась, что ее дочка готовилась вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. Офицер таможенной службы аэропорта Шереметьево сообщил, что ребенку запрещен выезд из страны. Девочка расплакалась.

«Папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось: поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом. Тася спрашивает: „Зачем? Зачем он это сделал?“ Ну как же, чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета в семь утра была снята с рейса», — написала Пелагея в соцсетях.

В декабре 2024 года Телегин снова запретил выезд дочери за рубеж. В конце мая 2025-го Пелагея добилась временной отмены ограничений.

Почему Пелагея ушла из «Голоса»

Певица выступала в роли наставника в шоу «Голос» 12 раз. Во взрослом «Голосе» она принимала участие в компании «золотого состава» — вместе с Димой Биланом, Александром Градским и Леонидом Агутиным. Это были сезоны с первого по третий (2012–2014), а также пятый (2016), шестой (2017) и десятый (2021).

В программе «Голос. Дети» Пелагея поддерживала маленьких вокалистов в первых трех сезонах (2014–2016), а затем в пятом (2018) и шестом (2019). С 2018 года запустилась еще одна вариация шоу — «Голос. 60+». Там Пелагея была наставником премьерного и второго сезонов (2018–2019).

В 2019 году артистка рассказала, что «подустала» от шоу. Кроме того, исполнительница была уверена, что и зрители должны отдохнуть от нее.

«Хватит, надо и отдохнуть. Я чуть-чуть подустала от „Голоса“. Сейчас мне как раз хочется полного вакуума. <…> Мне кажется, и людям нужно от меня отдохнуть», — сказала Пелагея в разговоре с «Собеседник.ru».

