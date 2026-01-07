Маломерное судно опрокинулось в Карелии Три человека пострадали при опрокидывании маломерного судна на озере в Карелии

В акватории Онежского озера в Карелии произошло опрокидывание маломерного судна на воздушной подушке. В результате инцидента пострадали три человека, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, на борту судна находились пять туристов из Санкт-Петербурга, возвращавшиеся с экскурсии на остров Кижи. После того как судно перевернулось в районе деревни Оятевщина, местные жители помогли пассажирам выбраться на берег и оказали им первую помощь.

Карельская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства опрокидывания судна на воздушной подушке в акватории Онежского озера вблизи деревни Оятевщина, — указано в сообщении.

Трое пострадавших были госпитализированы в Медвежьегорскую центральную районную больницу. По поручению надзорного ведомства будет проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте и защиты прав пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Эстонии шквалистый ветер опрокинул автобус, который следовал из Таллина в Нарву. В салоне находились в том числе и граждане России. Люди были вынуждены добираться своим ходом до пункта назначения. Всего автобус перевозил 11 пассажиров.