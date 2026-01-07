Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года

Какой сегодня день? 7 января смотрят все части «Полицейской академии», изучают фильмографию Николаса Кейджа, глупо ходят и заявляют о своих личных границах. И, конечно же, в этот день отмечается Рождество Христово.

Памятные даты и исторические события 7 января

В России 7 января — день, когда вспоминают триумф над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Манифест об установлении празднования победы над армией Франции подписал император Александр I накануне первой годовщины события. Согласно документу, ежегодно в Рождество Христово надлежало отмечать не только великий христианский праздник, но и великую победу русского оружия. Так два знаменательных события — духовное и историческое — навсегда оказались связаны в народной памяти.

Какие праздники отмечают 7 января? Сегодня особая дата для всех, кто говорит на языке кода и создает цифровую реальность вокруг нас. В этот день весь мир чествует творцов цифровой эпохи — программистов. Они превращают сложные алгоритмы в удобные приложения, мощные бизнес-системы и прорывные научные решения, которые стали частью нашей повседневности. Их работа переводит практически каждую сферу нашей жизни на цифровые рельсы. Международный день программиста — это заслуженный повод сказать им спасибо.

Необычные праздники и интересные факты

Современная жизнь полна серьезных задач и стресса, а этот день — прекрасный повод расслабиться и вспомнить, что мы все родом из детства. Что может быть лучше, чем снять напряжение, позволив себе немного подурачиться? Выходя на улицу, не удивляйтесь, если встретите людей, идущих с преувеличенно высоко поднятыми коленями, семенящих задом наперед или передвигающихся вприпрыжку. Они не сошли с ума — они просто празднуют День глупой походки. Присоединяйтесь к ним и почувствуйте, как простая шалость может поднять настроение на целый день!

7 января является днем ваших личных границ. Необычный праздник «Я больше не собираюсь это терпеть» создан для того, чтобы мы наконец-то честно сказали стоп всему, что отравляет нам жизнь. Это идеальный повод пересмотреть свои привычки молчать и мириться с тем, что давно ранит. Терпение, конечно, добродетель, но не тогда, когда мы тратим жизнь на несправедливое к себе отношение или неприятные обязанности. Позвольте себе заявить прямо — вслух или мысленно — о том, что вы больше не потерпите.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? В 2026 году, как и каждый год, Рождество Христово отмечается 7 января. Этот светлый праздник является в России официальным выходным днем, который традиционно принято проводить в кругу семьи. Для православных верующих это один из двенадцати важнейших церковных праздников.

Именины и дни ангела сегодня

У кого именины 7 января? Представляем список: Давид, Григорий, Дмитрий, Александр и Анфиса.

Этот день в истории: что произошло 7 января

Сегодня день, который навсегда вошел в историю воздухоплавания. 7 января 1785 года французский пионер неба Жан-Пьер Франсуа Бланшар и его спутник, американский ученый Джон Джеффрис, совершили то, что еще недавно считалось невозможным, — перелетели через бурные воды Ла-Манша на воздушном шаре.

Их путешествие едва не закончилось трагически: над проливом внезапно установился штиль, и аэростат начал стремительно терять высоту. Чтобы облегчить шар, отважным аэронавтам пришлось выбросить за борт не только весь балласт, но и значительную часть своей одежды, что в зимний день было настоящим подвигом.

7 января 1887 года завершилось первое кругосветное путешествие на велосипеде. Мир на двух колесах покорил Томас Стивенс. Он отправился в путь в апреле 1884 года. Преодолевая 13 500 миль по трем континентам, Стивенс проехал через пустыни, горные перевалы и джунгли, сталкиваясь с невероятными трудностями и гостеприимством местных жителей. Он опубликовал свои дневники в журнале Outing, которые вдохновили целое поколение путешественников на свершение собственных великих дел.

Кто умер и родился 7 января

7 января 1834 года родился Иоганн Филипп Рейс — немецкий физик, создавший в 1860 году первый электрический телефон. Его аппарат, названный телефоном Рейса, был публично продемонстрирован 25 октября 1861 года. Это изобретение легло в основу современной телефонии.

Элиэзер Бен-Иегуда, родившийся 7 января 1858 года, вошел в историю как «отец современного иврита». Благодаря его усилиям древний язык возродился, став живым средством общения. Он создал первый еженедельник на иврите, учредил Комитет языка, преобразованный позднее в Академию языка иврит, и начал работу над первым полным словарем, заложив основы современной еврейской лингвистики.

Сегодня свое 62-летие отмечает американский киноактер Николас Кейдж. Он играл в культовых фильмах, таких как «Скала», «Без лица», «Город ангелов» и «Семьянин», «Оружейный барон».

7 января 1988 года не стало советского актера театра и кино Петра Чернова. Он создал пронзительные образы в экранизациях «Тихого Дона» и «Поднятой целины», а также появился в знаковых картинах «Семнадцать мгновений весны» и эпической саге «Соль земли».

7 января 2014 года на 108-м году жизни скончался Шао Ифу — легенда гонконгского кинематографа. Этот выдающийся медиамагнат стоял у истоков китайского кинематографа еще в 1920-х годах. За свою долгую жизнь он прошел путь от скромного помощника на киностудии до основателя телевизионной империи и одного из самых влиятельных продюсеров Азии.

В этот день 2021 года умерла американская актриса и певица Мэрион Рэмси в возрасте 73 лет. Мировую известность ей принесла роль офицера Хукс в комедийном сериале «Полицейская академия». Рэмси снялась в шести фильмах франшизы, начиная с первой части в 1984 году. Ее персонаж — скромная, но решительная полицейская с тихим голосом — стал одним из самых узнаваемых образов в истории кинокомедии.