Российские рыбаки обновили рекорд по вылову минтая

Российские рыбаки в 2025 году выловили 2,1 тонны минтая и установили новый рекорд, передает Росрыболовство. Отмечается, что это лучший показатель за последние 25 лет.

Объем вылова одного из основных промысловых видов превысил 2,1 млн тонн. Это лучший результат за последние более чем 25 лет, — сказано в публикации.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила: российским потребителям стоит обратить внимание на минтая: эта рыба имеет небольшую цену, но при этом она богата полезными свойствами. Так, на смену треске приходят минтай и крабовые палочки, а популярность мороженой рыбы растет.

До этого врач-диетолог кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева сообщила, что самый надежный источник омеги-3 — это рыба и морепродукты. Она уточнила, что в различных продуктах эти кислоты присутствуют в разных формах. В качестве альтернативы источника полезных жиров Солнцева назвала льняное семя, растительные масла и орехи.

Кроме того, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал: сельдь является самой популярной рыбой среди жителей России. Помимо этого, россияне предпочитают лососевые породы, а также треску, скумбрию и минтай.