16 декабря 2025 в 09:07

Названа любимая рыба россиян

Глава ВАРПЭ Зверев заявил, что селедка является самой любимой рыбой у россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сельдь является самой популярной рыбой среди жителей России, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в разговоре с РИА Новости. Помимо этого, россияне предпочитают лососевые породы, а также треску, скумбрию и минтай.

На первом месте — сельдь, потом лососевые, затем — треска, скумбрия и минтай, — сказал эксперт.

Ранее финансовый консультант Александр Патешман говорил, что форель может стать выгодной заменой более дорогому лососю во многих популярных блюдах. Он порекомендовал приобретать рыбу, выращенную на специализированных форелевых фермах. По словам эксперта, такая покупка обойдется примерно в два раза дешевле. Патешман также добавил, что в некоторых случаях хорошей альтернативой может выступить горбуша.

До этого сообщалось, что средняя цена банки красной икры весом 200 граммов в России выросла на 33%. Стоимость продукта приблизилась к отметке в 3000 рублей. При этом спрос на натуральную икру увеличился на 3%, а имитированную лососевую икру стали покупать на 18% чаще. Специалисты связывают рост популярности искусственного продукта с его доступной ценой, широким ассортиментом в торговых сетях и более низкой калорийностью.

