01 января 2026 в 15:28

Суп, который спасет после застолья с майонезными салатами и калорийными закусками: легкая уха

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если утро 1 января началось с тяжести в желудке, самое время приготовить легкую уху. Этот суп спасет после застолья с майонезными салатами.

Легкий бульон из рыбы не нагружает пищеварение, быстро усваивается, восполняет потерю жидкости и электролитов, а также содержит легкоусвояемый белок и коллаген, которые помогают восстановить силы.

Для приготовления вам понадобится: 500–700 г речной или морской рыбы, 1 луковица, 1 небольшая морковь, 2-3 горошины черного перца, 2 лавровых листа, пучок свежего укропа, соль. Рыбу тщательно промойте. В кастрюлю с холодной водой (около 2 литров) положите рыбу, целую луковицу и морковь. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте перец и лавровый лист. Варите на очень медленном огне всего 20–25 минут. Затем аккуратно извлеките рыбу и овощи, бульон процедите. Верните в кастрюлю, посолите по вкусу и доведите до кипения.

В тарелки разложите кусочки отварной рыбы, залейте горячим бульоном и обильно посыпьте рубленым укропом. Подавайте с ломтиком черного хлеба. Этот простой и быстрый рецепт станет лучшим началом нового года.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Жозефина»: легко собрать из продуктов, которые всеми закупаются к Новому году.

Проверено редакцией
