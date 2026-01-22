Рассольник — это слишком просто. Варю солянку домашнюю — с квашеной капустой, ветчиной и сметаной

Рассольник — это слишком просто. Варю солянку домашнюю — с квашеной капустой, ветчиной и сметаной. Вкус из детства. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда, запах которого вернет вас в бабушкину кухню.

Получается обалденная вкуснятина: густой, насыщенный суп с яркой кислинкой квашеной капусты, копчеными нотками ветчины и нежным сливочным балансом сметаны.

Для приготовления вам понадобится: 300 г квашеной капусты, 200 г ветчины или копченых ребрышек, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, 2 ст. л. томатной пасты, 1,5 л бульона или воды, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, сметана и зелень для подачи. Квашеную капусту, если она слишком кислая, промойте. Обжарьте на масле нашинкованные лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, потомите. В кастрюлю с бульоном отправьте нарезанный картофель, доведите до кипения. Добавьте капусту, обжаренные овощи, нарезанную кубиками ветчину. Варите 20–25 минут до готовности картофеля. За 5 минут до конца добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Дайте настояться под крышкой. Подавайте, обильно заправив сметаной и посыпав зеленью.

