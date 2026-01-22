Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:00

Рассольник — это слишком просто. Варю солянку домашнюю — с квашеной капустой, ветчиной и сметаной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рассольник — это слишком просто. Варю солянку домашнюю — с квашеной капустой, ветчиной и сметаной. Вкус из детства. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда, запах которого вернет вас в бабушкину кухню.

Получается обалденная вкуснятина: густой, насыщенный суп с яркой кислинкой квашеной капусты, копчеными нотками ветчины и нежным сливочным балансом сметаны.

Для приготовления вам понадобится: 300 г квашеной капусты, 200 г ветчины или копченых ребрышек, 1 луковица, 1 морковь, 2 картофелины, 2 ст. л. томатной пасты, 1,5 л бульона или воды, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, сметана и зелень для подачи. Квашеную капусту, если она слишком кислая, промойте. Обжарьте на масле нашинкованные лук и морковь до мягкости. Добавьте томатную пасту, потомите. В кастрюлю с бульоном отправьте нарезанный картофель, доведите до кипения. Добавьте капусту, обжаренные овощи, нарезанную кубиками ветчину. Варите 20–25 минут до готовности картофеля. За 5 минут до конца добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Дайте настояться под крышкой. Подавайте, обильно заправив сметаной и посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю чечевичную похлебку с беконом — суп, который насытит и согреет зимним вечером
Общество
Готовлю чечевичную похлебку с беконом — суп, который насытит и согреет зимним вечером
Щи — это скучно. Готовлю грибную солянку по-походному — грибы, соленые огурчики и томатная гуща
Общество
Щи — это скучно. Готовлю грибную солянку по-походному — грибы, соленые огурчики и томатная гуща
Зимой всегда варю рассольник: по этому рецепту он получается особенно вкусным
Общество
Зимой всегда варю рассольник: по этому рецепту он получается особенно вкусным
Солянка с мясом: густая, ароматная, наваристая — простой рецепт
Семья и жизнь
Солянка с мясом: густая, ароматная, наваристая — простой рецепт
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Семья и жизнь
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
рецепты
супы
солянки
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земля пережила удар одного из самых мощных геоштормов XXI века
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.