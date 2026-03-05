Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 07:00

Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда привычные ватрушки уже не радуют, я пеку этот воздушный пирог с кокосом. «Кокосовое облако» получается мягким, ароматным и готовится без лишней возни — все смешали и в духовку. Отличный вариант к чаю, когда хочется чего-то нового и уютного.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • кефир — 250 мл;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • кокосовая стружка — 50 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сгущенное молоко — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление

Яйца взбиваю с сахаром и солью, вливаю кефир и перемешиваю до однородности. Затем добавляю муку с разрыхлителем — тесто выходит густым, как на оладьи. Всыпаю кокосовую стружку, аккуратно перемешиваю. Форму смазываю маслом, выкладываю тесто и выпекаю при 180 °C около 40 минут до румяной корочки. Пока пирог горячий, смешиваю сметану со сгущенкой и поливаю сверху, посыпав щепоткой кокоса. Получается нежно, сочно и очень по-домашнему.

Ранее сообщалось, что если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек. Начинка из ветчины, сыра, соленых огурцов и яиц под хрустящей корочкой делает блюдо идеальным для семейного обеда, ужина или перекуса.

