Слоеное кальцоне за полчаса — хрустящая пицца с ветчиной, сыром и яйцом для всей семьи

Если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек. Начинка из ветчины, сыра, соленых огурцов и яиц под хрустящей корочкой делает блюдо идеальным для семейного обеда, ужина или перекуса. Плюс в том, что все ингредиенты готовы к употреблению — ничего предварительно отваривать или жарить не нужно.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 200 г

ветчина — 150 г

соленые огурцы — 100 г

сыр — 80 г

яйца — 2 шт.

яичный желток (для смазывания теста) — 1 шт.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Разморозьте тесто и вырежьте из него круг, сразу уложив на противень с пергаментом. Ветчину нарежьте кубиками, огурцы — тонкими кружочками. На одну половину круга уложите ветчину, огурцы и аккуратно разбейте по яйцу в небольшие углубления, посыпьте тертым сыром. Смажьте края теста желтком, накройте второй половиной и прищипните вилкой. Выпекайте 25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, разрежьте на две части и подавайте.

