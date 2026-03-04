Картошку больше не варю. Жарю литовские свистуны: яйцо, стакан муки — и завтрак готов. Хрустят и тают во рту

Беру вареную картошку, яйца и муку и готовлю литовские свистуны, которые превращают вчерашний ужин в настоящий кулинарный спектакль. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного ужина. Его необычность в том, что при выпекании картофельные ромбики надуваются и начинают забавно посвистывать, а внутри остаются нежными и мягкими. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, румяная корочка снаружи и тающая, воздушная картофельная серединка внутри. А в паре с нежным творожно-беконным соусом эти свистуны просто тают во рту и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их приготовить.

Для приготовления вам понадобится: 700 г вареного в мундире картофеля, 1 стакан муки, 2 яйца, 50 г сливочного масла, соль, перец, чесночный порошок по вкусу. Для соуса: 100 г творога, 100 мл молока, 100 г бекона, зелень.

Картофель очистите и натрите на терке или пропустите через мясорубку. Добавьте яйца, соль, перец, чеснок и муку, замесите липкое тесто. Раскатайте, нарежьте ромбиками, выложите на противень и выпекайте 10 минут при 180 °C. Смажьте растопленным маслом и пеките еще 15 минут. Для соуса обжарьте бекон, взбейте творог с молоком, добавьте к бекону и потушите 5 минут. Полейте готовые свистуны соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.