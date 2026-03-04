В мясную запеканку всегда добавляю капусту для сочности и воздушности: главное — соблюдать слои

В мясную запеканку всегда добавляю капусту для сочности и воздушности, так получается сытное, сочное и невероятно ароматное блюдо. Главное — правильно соблюдать слои и запекать в два этапа.

Для приготовления понадобится: 6–8 картофелин, 400 г мясного фарша, 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 150 г твердого сыра, 2–3 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка.

Рецепт: картофель нарежьте тонкими слайсами, смешайте с майонезом, солью, перцем и паприкой. Выложите в смазанную маслом форму и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до полуготовности. Пока картофель запекается, приготовьте начинку: на сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, до изменения цвета. Добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту, соль, перец, немного воды и тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости капусты. Выложите готовую начинку на полуготовый картофель, разровняйте. Сверху посыпьте тертым сыром. Верните форму в духовку и запекайте еще 15–20 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячей.

