04 марта 2026 в 12:57

Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ

Взрыв прогремел у нефтяного танкера у побережья ОАЭ, NourNews. По предварительной информации, при атаке использовали противокорабельные ракеты. На палубе обнаружили остатки неизвестного снаряда.

По данным источников, удар нанесли военные Корпуса стражей исламской революции Ирана. Информации о пострадавших, жертвах или разрушениях нет.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Иран атаками на нефтегазовые объекты в ближневосточном регионе пытается максимально поднять мировые цены на нефть, чтобы свергнуть Дональда Трампа с поста президента США. По его мнению, Тегеран намеренно нагнетает обстановку вокруг Ормузского пролива, угрожая танкерам, чтобы спровоцировать панику на биржах и остановку судоходства.

