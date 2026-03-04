В Forbes назвали главного победителя от войны Трампа с Ираном Forbes: Россия может выиграть от войны США и Израиля с Ираном

Россия может получить выгоду от войны США и Израиля против Ирана, считают аналитики Forbes. Авторы материала отмечают, что, прежде всего, эскалация конфликта на Ближнем Востоке неизбежно приведет к росту цен на нефть.

В Forbes полагают, что это позволит поддержать российскую экономику и даст дополнительные средства для продолжения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Тегеран продолжит закупать вооружение у Москвы. Как отмечается в статье, Россия традиционно является ключевым поставщиком оружия для Ирана: треть всего вооружения, приобретенного республикой с 1979 года, имела российское происхождение. Эксперты прогнозируют, что этот поток только усилится.

Еще одним важным аспектом аналитики называют истощение запасов боеприпасов у США. В случае затяжного конфликта с Ираном Америка рискует израсходовать критически важные перехватчики для систем Patriot и ракеты APKWS, которые используются в том числе для перехвата беспилотников. Это, в свою очередь, подорвет возможности Вашингтона по оказанию военной поддержки Киеву.

Ранее агентство Bloomberg также отмечало, что Россия стала безусловным победителем в конфликте между США и Израилем с Ираном, получив выгоду от каждого аспекта эскалации на Ближнем Востоке. По словам обозревателя Марка Чемпиона, война истощает ракетные запасы Вашингтона, толкает вверх цены на нефть и создает спрос на подсанкционные российские энергоносители.