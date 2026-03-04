«Возможности не безграничны»: политолог предрек истощение военным силам США

США могут столкнуться с острым дефицитом ракетного вооружения уже к концу марта, несмотря на имеющиеся значительные арсеналы и помощь союзников, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, бомбардировки с использованием авиации Вашингтон способен вести практически бесконечно.

Военные возможности у США есть, но они не безграничны. Когда мы говорим о боевых самолетах, у Вашингтона большие запасы. Возможно, что к концу марта США могут «ощутить голод» по ракетам. Самолеты есть, бомбардировки они могут делать практически бесконечно. В этом плане нет особых ограничений. А что ракеты совсем закончатся, на это не стоит рассчитывать, потому что Белый дом действует совместно с Израилем, а еще есть военные мощности других государств. В конечном итоге могут помочь британцы, французы и немцы, — пояснил Перенджиев.

Ранее директор оборонной программы Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Стейси Петтиджон заявила, что исход войны на Ближнем Востоке может зависеть от того, у кого первым закончатся ракеты или перехватчики. Она охарактеризовала текущее противостояние как «своеобразное соревнование залпами».