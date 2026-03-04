Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:52

Группа подростков устроила стрельбу из ракетниц прямо на фудкорте

В Москве после беспорядков в ТЦ «Саларис» задержали 16 подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силовики доставили в отдел полиции 22 человека, в том числе 16 подростков, которые нарушили общественный порядок на фудкорте в торговом центре в Москве, заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Инцидент произошел в ТЦ «Саларис» в Коммунарке.

Подозреваемые громко кричали, выпивали, стреляли из ракетниц и выкладывали соответствующие ролики в соцсетях. После задержания у подростков изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство, две кассеты по три патрона и два телефона, в которых были обнаружены фотографии с признаками экстремистской символики.

Несовершеннолетних привлекли к административной ответственности и передали родителям. Четверых из них поставили на профилактический учет. В отношении двоих взрослых были составлены протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России, теперь их депортируют.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.

