Группа подростков устроила стрельбу из ракетниц прямо на фудкорте В Москве после беспорядков в ТЦ «Саларис» задержали 16 подростков

Силовики доставили в отдел полиции 22 человека, в том числе 16 подростков, которые нарушили общественный порядок на фудкорте в торговом центре в Москве, заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Инцидент произошел в ТЦ «Саларис» в Коммунарке.

Подозреваемые громко кричали, выпивали, стреляли из ракетниц и выкладывали соответствующие ролики в соцсетях. После задержания у подростков изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство, две кассеты по три патрона и два телефона, в которых были обнаружены фотографии с признаками экстремистской символики.

Несовершеннолетних привлекли к административной ответственности и передали родителям. Четверых из них поставили на профилактический учет. В отношении двоих взрослых были составлены протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России, теперь их депортируют.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.