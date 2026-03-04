Минимум три взрыва прогремели в Запорожской области

Минимум три взрыва прогремели в Запорожской области Балицкий сообщил о трех взрывах при атаке ВСУ на Запорожскую область

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его информации, зафиксировано минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее трех взрывов. Информации о пострадавших не поступало, — уточнил глава региона.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших.

До этого сообщалось, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. В городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работали силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Прежде губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск. По его словам, никто не пострадал. Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье.