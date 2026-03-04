Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России

Два моряка получили ожоги из-за нападения на российский газовоз «Арктик Метагаз», рассказал РИА Новости представитель Минтранса РФ Николай Шестаков. Танкер был атакован безэкипажными катерами Украины в Средиземном море.

По уточненной информации, двое моряков получили ожоги в результате инцидента с российским газовозом «Арктик Метагаз», — сказал Шестаков.

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что 3 марта вблизи Мальты украинская сторона с побережья Ливии атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз». Танкер следовал из Мурманска и перевозил груз, оформленный в полном соответствии с международными нормами.

На этом фоне зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что РФ способна пресечь поставки товаров на Украину из других стран в ответ на подобные атаки. По его словам, в случае повторной агрессии с украинской стороны в дело может вмешаться российский подводный флот.

Прежде сообщалось, что «Арктик Метагаз» загорелся в Средиземном море. По данным источников, инцидент произошел около 04:00 по местному времени. После взрывов на борту начался пожар.