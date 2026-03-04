Названо число погибших моряков на подорванном США корабле Ирана

Около 80 человек погибли после удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю IRIS Dena в Индийском океане, заявил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки. По его словам, судно направлялось в Тегеран из Нью-Дели и было потоплено у берегов острова, передает Reuters.

На борту IRIS Dena могли находиться до 180 человек. По последним данным, спасти удалось 79 моряков. Судьба более 100 членов экипажа остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта.

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс между тем назвал невозможными планы США установить в Иране стабильный проамериканский режим, указав на нестабильность самих Соединенных Штатов. По его словам, операция в республике — часть более масштабной стратегии Вашингтона по подавлению арабского мира в борьбе за глобальную гегемонию.