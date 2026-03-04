Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:52

Названо число погибших моряков на подорванном США корабле Ирана

На атакованном США военном корабле Ирана погибли 80 моряков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 80 человек погибли после удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю IRIS Dena в Индийском океане, заявил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки. По его словам, судно направлялось в Тегеран из Нью-Дели и было потоплено у берегов острова, передает Reuters.

На борту IRIS Dena могли находиться до 180 человек. По последним данным, спасти удалось 79 моряков. Судьба более 100 членов экипажа остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта.

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется, сравнив это с восьмилетней ирано-иракской войной. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации и не намерена вступать в переговоры с Белым домом.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс между тем назвал невозможными планы США установить в Иране стабильный проамериканский режим, указав на нестабильность самих Соединенных Штатов. По его словам, операция в республике — часть более масштабной стратегии Вашингтона по подавлению арабского мира в борьбе за глобальную гегемонию.

корабли
США
Иран
подлодки
Шри-Ланка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ответил на сообщения NYT о секретном предложении ЦРУ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.