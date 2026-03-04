В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно

Иран может вести военные действия с США и Израилем столько, сколько будет нужно, заявил советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер. Он подчеркнул, что Тегеран не доверяет американской администрации и не будет вести никаких переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает Tasnim.

Мы не доверяем американцам и не намерены вести с ними никаких переговоров. Мы можем продолжать войну сколько угодно, так же, как и в течение восьмилетней священной обороны, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия в конфликте на Ближнем Востоке. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек. Министр также выразил признательность коллеге из Омана Бадру аль-Бусаиди за содействие в возвращении россиян на родину через территорию султаната.

До этого стало известно, что Иран нанес серьезный ущерб американским военным объектам на Ближнем Востоке. Согласно спутниковым данным, повреждено коммуникационное и радиолокационное оборудование по меньшей мере на семи базах. По предварительной информации, целью Тегерана было нарушение систем связи и управления армии США в регионе.