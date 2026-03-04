Захарова предупредила о рисках ударов по ядерным объектам Ирана

Удары по ядерным объектам Ирана наносят ущерб глобальному режиму нераспространения и создают серьезные радиологические риски, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что военная кампания против Тегерана влечет последствия для мирного населения и гражданской инфраструктуры, а также региональной и глобальной экономики.

Снова под удар попадают ядерные объекты Ирана, что не только наносит ущерб глобальному режиму нераспространения, но и несет серьезные радиологические риски. Те самые, которые не на бумаге, а на земле, — сказала Захарова.

Ранее МИД России сообщил, что Москва призывает к немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению споров посредством дипломатических мер, опирающихся на устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.