Свыше 290 россиян вывезли из Ирана

Из Ирана к 3 марта были вывезены 292 гражданина России, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, большая часть была вывезена через Азербайджан.

По состоянию на 3 марта через Азербайджан были вывезены 253 гражданина РФ, 31 был вывезен через Армению, 8 человек пересекли ирано-туркменскую границу. Работа по организации безопасного возвращения наших граждан на родину продолжается, — сказала дипломат.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в ближневосточном регионе. Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.

До этого сообщалось, что Азербайджан выдал разрешение на пересечение границы с Ираном примерно 500 гражданам России, среди них есть и представители бизнеса. По словам источника, разрешительные документы оформляются на основании запросов со стороны Москвы.