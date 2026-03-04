Россия поблагодарила соседей за спасение своих граждан из Ирана

Россия выражает благодарность Азербайджану, Армении и Туркмении за помощь в организации выезда российских граждан из Ирана через сухопутные границы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что страны оказали содействие в обеспечении беспрепятственного выезда соотечественников.
Мы признательны властям Азербайджана, Армении, Туркменистана за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда граждан РФ из Ирана через соответствующие сухопутные границы, — сказала Захарова.
Дипломат уточнила, что 3 марта экстренно вывезена в Азербайджан с последующим вылетом в Москву большая группа женщин и детей — членов семей сотрудников российского посольства. Она также порекомендовала россиянам воздерживаться от поездок в Иран, а находящимся там — как можно скорее покинуть страну и быть на связи с дипломатами.
Ранее посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что Россия предпринимала значительные усилия для предотвращения эскалации на Ближнем Востоке и предлагала посреднические услуги. Дипломат подчеркнул, что Тегеран высоко ценит эти шаги Москвы, однако конфликта избежать не удалось.