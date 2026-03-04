Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:46

Россия поблагодарила соседей за спасение своих граждан из Ирана

МИД РФ поблагодарил Азербайджан, Армению и Туркмению за вывоз россиян из Ирана

Обстановка на пограничном переходе (КПП) Нурдуз — Агарак на армяно-иранской границе. Посольство РФ в Армении сообщило, что в связи с эскалацией в регионе Ближнего Востока граждане РФ могут вернуться в Россию из Ирана через территорию Армении Обстановка на пограничном переходе (КПП) Нурдуз — Агарак на армяно-иранской границе. Посольство РФ в Армении сообщило, что в связи с эскалацией в регионе Ближнего Востока граждане РФ могут вернуться в Россию из Ирана через территорию Армении Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости
Россия выражает благодарность Азербайджану, Армении и Туркмении за помощь в организации выезда российских граждан из Ирана через сухопутные границы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что страны оказали содействие в обеспечении беспрепятственного выезда соотечественников.

Мы признательны властям Азербайджана, Армении, Туркменистана за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда граждан РФ из Ирана через соответствующие сухопутные границы, — сказала Захарова.

Дипломат уточнила, что 3 марта экстренно вывезена в Азербайджан с последующим вылетом в Москву большая группа женщин и детей — членов семей сотрудников российского посольства. Она также порекомендовала россиянам воздерживаться от поездок в Иран, а находящимся там — как можно скорее покинуть страну и быть на связи с дипломатами.

Ранее посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что Россия предпринимала значительные усилия для предотвращения эскалации на Ближнем Востоке и предлагала посреднические услуги. Дипломат подчеркнул, что Тегеран высоко ценит эти шаги Москвы, однако конфликта избежать не удалось.

