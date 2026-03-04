Зимняя Олимпиада — 2026
Экономист ответил, изменится ли цена маникюра после введенного ГОСТа

Экономист Бархота: рост цены на маникюр будет ограничен инфляцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стоимость маникюрных услуг в России не вырастет резко после введения нового ГОСТа, а возможное повышение цен будет сдерживаться инфляцией, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, стандартизация процедур позволит устранить существующие диспропорции в данной косметологической сфере.

По части маникюрных услуг установление ГОСТа будет способствовать устранению диспропорций. Сюда можно отнести чрезмерно длительные процедуры — более двух часов. В результате стандартное обслуживание будет локализовано по времени. Подорожание маникюра будет ограничено инфляцией. В то же время все связанные услуги и сервисы, превосходящие временной лимит стандартных процедур, будут тарифицироваться в отдельном периметре. Отчасти ГОСТ удовлетворит тех клиентов, которые хотели бы уложиться по времени в стандартный процесс, — пояснил Бархота.

Он добавил, что оказание услуг на дому останется, но конкуренция с салонами обострится. По его словам, домашним мастерам маникюра придется конкурировать по направлениям качества и цены вне зависимости от условий ГОСТа.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для ногтевого сервиса, документ вступит в законную силу 30 апреля. Он регламентирует общие требования к технологическим картам процессов в этой сфере и подробно описывает этапы выполнения процедур.

