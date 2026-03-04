Иран «обрубил» продуктовый экспорт в Россию Торгпредство: Иран приостановил 60% своего экспорта продуктов питания в Россию

Правительство Ирана с 3 марта ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Тегеране. Под ограничение попала продукция, которая составляет более 60% всего иранского экспорта в Россию.

В связи с решением правительства <...> экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Исламской Республики Иран запрещен с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. Данная группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, — говорится в сообщении.

Российским компаниям рекомендовано учитывать запрет при ведении внешнеэкономической деятельности. Срок действия ограничений пока не определен — они будут действовать до особого распоряжения иранских властей.

Ранее посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что Россия активно работала над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, Москва предлагала посредничество и старалась избежать конфликта, за что Тегеран выражает благодарность.