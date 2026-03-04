Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:54

Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения

Хирург Зорин: уколы для похудения теряют эффект после окончания курса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уколы для похудения эффективны только во время приема, рассказал «Здоровью Mail» бариатрический хирург, заведующий хирургическим отделением НМИЦ ЛРЦ, член Российского общества бариатрических хирургов Евгений Зорин. Он подчеркнул, что большинство пациентов сталкиваются с откатом после окончания курса.

Главная проблема этих препаратов — временный эффект: пока колешь — эффект есть, перестал колоть — эффекта нет. Очень большой процент отката веса после отмены, — рассказал Зорин.

Хирург отметил, что использовать подобные препараты необходимо только по назначению врача. По его словам, при приеме подобных средств пациенту все равно придется прилагать усилия для смены образа жизни.

Ранее сообщалось, что люди, прекратившие курс инъекций для похудения, возвращают весь сброшенный вес менее чем за два года. Специалисты изучали препараты для снижения веса, известные как агонисты GLP-1.

