08 января 2026 в 14:33

Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения

The Guardian: после прекращения приема инъекций для похудения вес возвращается

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди, прекратившие принимать инъекции для похудения, возвращают весь сброшенный вес менее чем за два года, выяснили ученые из Оксфордского университета, проанализировав 37 исследований с участием 9341 человека. Специалисты изучали препараты для снижения веса, известные как агонисты GLP-1, передает The Guardian.

Эти препараты меняют подход к лечению ожирения и позволяют значительно снизить вес. Однако наше исследование показывает, что после прекращения приёма люди, как правило, быстро набирают вес — быстрее, чем при использовании поведенческих программ, — рассказал доктор Сэм Уэст.

В среднем участники теряли 8,3 кг во время лечения, но после его окончания набирали около 0,4 кг в месяц, возвращаясь к исходному весу за 1,7 года. Скорость набора веса после лекарств почти в четыре раза выше, чем при диетах или физических упражнениях, отмечают ученые. Кроме того, улучшения в сердечно-метаболических показателях возвращались к исходному уровню через 1,4 года.

Как пишет The Guardian, инъекции для похудения остаются важным инструментом в борьбе с лишним весом и снижением риска диабета. Однако специалисты подчеркивают важность комплексного подхода и поддержки после прекращения лечения.

