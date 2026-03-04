Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:15

Мирошник раскрыл жуткую правду об отступлении ВСУ из Гуляйполя

Мирошник: ВСУ при отходе из Гуляйполя могли избавляться от мирных жителей

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВСУ при отходе из Гуляйполя могли избавляться от мирных жителей, сообщил в беседе с aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, эта же схема применялась при отступлении из Авдеевки.

Они предпринимают усилия для того, чтобы уничтожать собственное население, которое предпочитает оставаться на этих территориях. ВСУ в открытую говорят о том, что все разрушат и всех убьют, когда будут уходить. Они это говорят гражданскому населению, — заявил Мирошник.

Ранее в докладе Мирошника сообщалось, что украинские военные систематически пытают и унижают заключенных в секретных тюрьмах. Документ содержит свидетельские показания российских военнослужащих, подробно описавших характер обращения, а также анализ выявленных фактов.

До этого беженка рассказала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели огонь, прикрываясь домами местных жителей. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома.

