21 февраля 2026 в 09:47

Беженка рассказала, на что шли ВСУ в битве за Гуляйполе

РИА Новости: танки ВСУ прикрывались жилыми домами в Гуляйполе

Танки Вооруженных сил Украины занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели огонь, прикрываясь домами местных жителей, рассказала беженка из районного центра. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома, передает РИА Новости.

Приезжали танки на улицу и в основном прятались за домами. Люди выходили и просили, чтобы они не стреляли, потому что сейчас постреляют и уедут, а потом сюда прилетит и разобьют дома. А они говорили: «Нам ваши курятники не нужны, мы землю защищаем», — рассказала собеседница агентства.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что Вооруженные силы Украины сосредоточили 30 тыс. военнослужащих в районе Гуляйполя для проведения контратак с целью помешать продвижению российских войск. Для этого командование перебрасывало силы и средства с других участков. Однако, по его словам, российской армии удалось остановить контрнаступление украинских войск.

