В Тегеране разрушили здание штаба КСИР в результате бомбардировки

Здание крупнейшего в столице Ирана штаба Корпуса сил Исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) получило серьезные повреждения, сообщает телеканал Al Hadath. Журналисты отметили, что при атаке израильских и американских сил постройка была практически полностью разрушена.

В материале говорится, что «крупнейший штаб КСИР в Тегеране был разрушен в результате авиаудара США и Израиля». Других данных не раскрывается.

Ранее КСИР объявил о 32-й волне ракетных ударов по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Удары наносились баллистическими ракетами «Гадр» и «Хорремшахр» по объектам на севере и в центре израильской территории. Операция приурочена к избранию нового верховного лидера Ирана.

В то же время прокуратура Тегерана официально предъявила обвинения американскому президенту Дональду Трампу, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а также военному командованию США и Израиля в связи с атаками на Исламскую Республику. В стране возбудили уголовное дело и начали расследование.