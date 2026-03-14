Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 06:10

В Тегеране разрушили здание штаба КСИР в результате бомбардировки

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Здание крупнейшего в столице Ирана штаба Корпуса сил Исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) получило серьезные повреждения, сообщает телеканал Al Hadath. Журналисты отметили, что при атаке израильских и американских сил постройка была практически полностью разрушена.

В материале говорится, что «крупнейший штаб КСИР в Тегеране был разрушен в результате авиаудара США и Израиля». Других данных не раскрывается.

Ранее КСИР объявил о 32-й волне ракетных ударов по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Удары наносились баллистическими ракетами «Гадр» и «Хорремшахр» по объектам на севере и в центре израильской территории. Операция приурочена к избранию нового верховного лидера Ирана.

В то же время прокуратура Тегерана официально предъявила обвинения американскому президенту Дональду Трампу, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а также военному командованию США и Израиля в связи с атаками на Исламскую Республику. В стране возбудили уголовное дело и начали расследование.

КСИР
Иран
военные
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.