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04 июня 2026 в 09:15

В ДНР умерших начали хоронить во дворах из-за украинских военных

Марочко: ВСУ заняли кладбище в Доброполье и не дают хоронить умерших

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины оборудовали позиции у городского кладбища в Доброполье ДНР и запретили жителям доступ к захоронениям, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Местные жители вынуждены хоронить умерших родственников во дворах многоэтажек и частных домов.

Вооруженные формирования Украины оборудовали позиции в районе городского кладбища в Доброполье в ДНР. Теперь местным жителям доступ в этот район запрещен. В результате умерших людей начали хоронить прямо во дворах многоэтажек и частных домовладений, — сказал Марочко.

На прошлой неделе родственник скончавшейся пожилой женщины пытался договориться с украинскими военнослужащими о захоронении на кладбище, но получил отказ и угрозу расстрела в случае неповиновения. Мужчине с инвалидностью пришлось самостоятельно хоронить мать во дворе собственного дома, добавил Марочко.

Ранее военный эксперт отмечал, что российские войска продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. Марочко рассказал, что российские военные добились успехов в районе населенного пункта Новый Донбасс. По его данным, была расширена зона контроля северо-восточнее Доброполья, в районе населенного пункта Кучеров Яр.

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Андрей Марочко
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