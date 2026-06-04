В Госдуме обвинили ЕС и Великобританию в давлении на союзника России

В Госдуме обвинили ЕС и Великобританию в давлении на союзника России Депутат Аршинова заявила, что ЕС и Великобритания оказывают давление на Киргизию

Киргизия, которая играет ключевую роль в экономическом развитии Евразийского экономического союза, сталкивается с давлением со стороны стран Европейского союза и Великобритании, заявила депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова на полях Петербургского международного экономического форума. Парламентарий отметила, что на республику были наложены санкции, инициированные западными странами, передает РИА Новости.

Мы видим, что сейчас идет давление на Кыргызскую Республику, которая является одной из самых дружественных стран Российской Федерации и которая является драйвером экономического роста Евразийского экономического союза, — сказала Аршинова.

Президент Киргизии Садыр Жапаров, по словам депутата, проявляет дальновидность в отношениях с Россией, уважая предпочтения своего народа. Также Аршинова подчеркнула, что Бишкек и Москву объединяет прочная связь, основанная на географической близости, общих исторических воспоминаниях и традиционных ценностях.

Ранее первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что антироссийские санкции Запада незаконны. По его словам, страна бывшего СССР продолжает диалог с западными государствами по поводу их пересмотра.