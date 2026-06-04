«За считаные минуты»: группировка «Север» разгромила ВСУ под Харьковом ВСУ потеряли более 130 бойцов под Харьковом за неделю

Военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили более 130 солдат ВСУ на Харьковском направлении за неделю, заявил ТАСС командир гаубичной батареи с позывным Фара. По его словам, ВСУ несут большие потери личного состава из-за плохой военной подготовки.

ВСУ потеряли более 130 боевиков за неделю на Харьковском направлении. Большая часть противника уничтожается при попытках ротации на позициях, — рассказал он.

Низкая подготовка украинских бойцов позволяет легко обнаружить их разрозненные группы во время разведки операторами подразделений войск беспилотных систем, уточнил Фара. Командир отметил, что «Север» ликвидирует солдат ВСУ «за считаные минуты».

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Такое решение было принято на фоне колоссальных потерь.

До этого стало известно, что российские военнослужащие получили координаты объектов ВСУ после изучения мобильного телефона испанского наемника. Эти сведения использовались для дальнейшей разведки и нанесения огневого поражения по выявленным целям.