«Цинично, разве нет?»: Исинбаевой досталось от Фетисова за флаг и МОК Фетисов публично упрекнул Исинбаеву в циничности из-за флага и работы в МОК

Депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости упрекнул двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву в циничности. По его словам, она одна из тех, кто принял решение не возвращаться в Россию, хотя многие легенды спорта все-таки приехали обратно.

Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться, — заявил Фетисов.

Исинбаева живет в Испании. В августе 2016 года ее избрали в комиссию атлетов МОК сроком на восемь лет. Ее полномочия в организации завершились после Олимпиады в Париже. Также МОК опровергал информацию, что спортсменка уехала из России из-за их требования.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась называть уехавшую из России Исинбаеву предателем. По ее мнению, олимпийская чемпионка просто поступила неправильно.