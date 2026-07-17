Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 13:56

Приставы принудительно взыскали долг с Исинбаевой

Судебные приставы взыскали с Исинбаевой долг за участок в Волгоградской области

Елена Исинбаева Елена Исинбаева Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Судебные приставы в принудительном порядке взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка ФССП. Основанием послужил судебный приказ, вынесенный мировым судьей по заявлению садоводческого товарищества, требовавшего погасить долг по оплате за пользование общим имуществом за 2024–2025 годы. Сумма задолженности превышала 55 тыс. рублей.

Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором, — уточнили в ведомстве.

Исинбаева родилась в Волгограде. Она завоевала две золотые медали на Олимпийских играх и установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, что делает ее одной из самых титулованных спортсменок в этом виде легкой атлетики. В настоящее время она вместе с мужем проживает на Тенерифе.

Ранее российского боксера Константина Цзю вызвали в полицию для участия в очной ставке с основателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым. Ранее спортсмен обвинил его в хищении 7 млн рублей.

Спорт
задолженности
Елена Исинбаева
взыскания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка избила сына на глазах у людей из-за таблетки
Биолог рассказал об опасности микроклещей
Россиянам рассказали, какие молитвы помогут при творческом кризисе
Зеленский нашел замену Умерову
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.