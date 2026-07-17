Приставы принудительно взыскали долг с Исинбаевой Судебные приставы взыскали с Исинбаевой долг за участок в Волгоградской области

Судебные приставы в принудительном порядке взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка ФССП. Основанием послужил судебный приказ, вынесенный мировым судьей по заявлению садоводческого товарищества, требовавшего погасить долг по оплате за пользование общим имуществом за 2024–2025 годы. Сумма задолженности превышала 55 тыс. рублей.

Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором, — уточнили в ведомстве.

Исинбаева родилась в Волгограде. Она завоевала две золотые медали на Олимпийских играх и установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, что делает ее одной из самых титулованных спортсменок в этом виде легкой атлетики. В настоящее время она вместе с мужем проживает на Тенерифе.

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