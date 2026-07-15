У лидера группы «Звери» нашли долг по патентным пошлинам

Лидер рок-группы «Звери» Роман Зверь (настоящее имя — Роман Билык) имеет задолженность перед Федеральной службой по интеллектуальным правам в размере 18 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы. При этом за другими участниками коллектива — Вячеславом Зарубиным, Германом Осиповым, Валентином Тарасовым и Кириллом Джалаловым — каких-либо непогашенных обязательств перед ведомством не зарегистрировано.

Группа «Звери» была основана Билыком в 2000 году. В 2005 году коллектив стал лауреатом премии «MTV Россия». Позже музыканты были удостоены звания «Лучшего исполнителя России» на «MTV Europe Music Awards». Также «Звери» девять раз становились лучшей рок-группой по версии телеканала «Муз-ТВ».

Ранее блогер Даня Милохин столкнулся с приостановкой операций по своим банковским счетам в России по решению Федеральной налоговой службы. Причиной стало отсутствие налоговой декларации и задолженность в размере 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба».