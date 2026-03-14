Налет БПЛА на Кубань: удар по порту Кавказ, пожар на НПЗ, что известно

Налет БПЛА на Кубань: удар по порту Кавказ, пожар на НПЗ, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 14 марта, атакуют Краснодарский край с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что известно о последствиях налета?

Что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край 14 марта

Ночью в субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По свидетельствам очевидцев, в районе «Красной площади» прозвучали два хлопка. Минобороны РФ и местные власти информацию пока не комментировали.

По мнению SHOT, громкие хлопки начались около 01:00 по московскому времени и продолжаются до сих пор. Как пишет канал, в регионе активно работают системы ПВО. Согласно сообщению канала, в одном из районов начался пожар.

Позднее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки БПЛА в порту Кавказ Темрюкского района пострадали три человека.

«Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы.

Также в оперштабе рассказали, что из-за падения обломков БПЛА возгорание произошло на Афипском НПЗ в Северском районе.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в оперштабе.

В посте говорится, что пламя охватило технические установки. На месте происшествия задействованы оперативные и специализированные службы. Проводятся мероприятия для тушения возгорания.

Как ВСУ атаковали Краснодарский край ранее

Накануне утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что открытое горение, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, ликвидировано на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края. В устранении пожара и проливе участка, где произошло ЧП, участвовали 273 специалиста и 72 единицы техники.

«На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение. В 06:21 13 марта удалось локализовать пожар на площади 3,8 тыс. квадратных метров, а в 07:12 — потушить открытый огонь», — сказано в сообщении.

В то же время Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензола и ксилола в воздухе после пожара на нефтебазе в Тихорецком районе. Данные, как передает ведомство в Telegram-канале, были получены в ходе мониторинга проб атмосферного воздуха.

«По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю», — сказано в сообщении.

Читайте также:

«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО

Украинское химоружие, уничтоженный катер ВСУ: новости СВО на вечер 13 марта

Удар по Крыму, теракт в больнице, восемь трупов: ВСУ атакуют РФ 13 марта