Посол Ирана подтвердил соответствие Хаменеи роли лидера

Верховный лидер республики Ирана Моджтаба Хаменеи по всем параметрам, в том числе по состоянию здоровья, отвечает роли верховного лидера, сообщил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. Дипломат отметил, что Совет экспертов Ирана учел все необходимые критерии при выборе Хаменеи.

Лидерство предполагает определенные условия. Естественно, наш Совет экспертов видел, что он соответствует этим параметрам, в том числе в плане физического состояния и здоровья, когда выбирал его в качестве верховного лидера для управления страной, — заявил Джалали.

Ранее Хаменеи заявил: Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.