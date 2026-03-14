14 марта 2026 в 06:05

Посол Ирана подтвердил соответствие Хаменеи роли лидера

Посол Ирана в РФ Джалали: Хаменеи соответствует роли иранского верховного лидера

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/Global Look Press
Верховный лидер республики Ирана Моджтаба Хаменеи по всем параметрам, в том числе по состоянию здоровья, отвечает роли верховного лидера, сообщил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. Дипломат отметил, что Совет экспертов Ирана учел все необходимые критерии при выборе Хаменеи.

Лидерство предполагает определенные условия. Естественно, наш Совет экспертов видел, что он соответствует этим параметрам, в том числе в плане физического состояния и здоровья, когда выбирал его в качестве верховного лидера для управления страной, — заявил Джалали.

Совет экспертов Ирана учел все необходимые критерии при выборе Хаменеи. Дипломат подтвердил, что новый лидер полностью готов к исполнению обязанностей.

Ранее Хаменеи заявил: Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.

Иран
послы
лидеры
Моджтаба Хаменеи
В Багдаде ударили по американскому посольству
От −34 до +16, ветер и снегопады: какой будет погода в России 16–22 марта
Рой дронов сорвал ротацию ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 марта
Астроном назвала, когда можно будет увидеть первый весенний звездопад
Российские военные нашли способ снабжать передовую без потерь
Названа дата последнего в этом месяце вывозного рейса из Дохи в Москву
В Тегеране разрушили здание штаба КСИР в результате бомбардировки
Иран ответил на слова Трампа об уничтожении целей на острове Харк
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 марта
БПЛА уничтожены в Ростовской области
В Киеве прогремели взрывы на фоне ревущей тревоги
Трамп сообщил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк
Стало известно о повреждении пяти самолетов-заправщиков США при ударе Ирана
«Уже в клещах»: Марочко рассказал, что делают ВС РФ у Константиновки в ДНР
В Минфине раскрыли детали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
Раскрыта сумма средней зарплаты в России в 2026 году
Снега не будет. Тепло, +12: погода в Москве и Петербурге 16–22 марта
Как вернуть деньги за сорванный тур из-за войны в Иране: пошаговая инструкция
В Госдуме рассказали, когда в России отключат отопление
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

