Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:48

ВСУ открыли огонь по городу-спутнику ЗАЭС

Глава Энергодара сообщил об артобстреле города со стороны ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару, сообщил глава населенного пункта Максим Пухов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на открытые пространства.

Под обстрел попали несколько районов города, включая улицу Приднепровскую, Набережную и район стелы, уточнил градоначальник. Пухов настоятельно попросил жителей воздержаться от посещения этих территорий.

В связи с артиллерийской атакой глава города напомнил о необходимости соблюдать правило «двух стен» в помещениях. Он призвал граждан беречь себя и оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки зарегистрировано девять целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

В Васильевском муниципальном округе под удар беспилотника попал гражданский автомобиль, двигавшийся по трассе. Осколочное ранение получил мужчина 1956 года рождения. В городе Днепрорудном атаке подверглись два гражданских автомобиля, в результате погибла 67-летняя женщина, также пострадал мужчина 1946 года рождения.

Россия
Запорожская область
Энергодар
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.