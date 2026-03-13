ВСУ открыли огонь по городу-спутнику ЗАЭС Глава Энергодара сообщил об артобстреле города со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару, сообщил глава населенного пункта Максим Пухов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на открытые пространства.

Под обстрел попали несколько районов города, включая улицу Приднепровскую, Набережную и район стелы, уточнил градоначальник. Пухов настоятельно попросил жителей воздержаться от посещения этих территорий.

В связи с артиллерийской атакой глава города напомнил о необходимости соблюдать правило «двух стен» в помещениях. Он призвал граждан беречь себя и оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки зарегистрировано девять целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

В Васильевском муниципальном округе под удар беспилотника попал гражданский автомобиль, двигавшийся по трассе. Осколочное ранение получил мужчина 1956 года рождения. В городе Днепрорудном атаке подверглись два гражданских автомобиля, в результате погибла 67-летняя женщина, также пострадал мужчина 1946 года рождения.