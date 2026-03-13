13 марта 2026 в 18:02

Российская авиакомпания досрочно свернула чартерную программу в Паттайю

Azur Air с 25 марта прекращает чартерные рейсы из российских городов в Паттайю

Фото: Markus Mainka/search/Global Look Press
Российская авиакомпания Azur Air досрочно прекращает полеты в таиландскую Паттайю из нескольких городов России, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). С 25 марта рейсы не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. При этом чартерная программа на Пхукет из этих же городов продолжится в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В ведомстве уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.

До этого стало известно, что «Аэрофлот» завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

