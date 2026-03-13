Российская авиакомпания досрочно свернула чартерную программу в Паттайю Azur Air с 25 марта прекращает чартерные рейсы из российских городов в Паттайю

Российская авиакомпания Azur Air досрочно прекращает полеты в таиландскую Паттайю из нескольких городов России, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). С 25 марта рейсы не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. При этом чартерная программа на Пхукет из этих же городов продолжится в обычном режиме.

С конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю из нескольких российских городов, — сообщили в АТОР.

Ранее сообщалось, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В ведомстве уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.

До этого стало известно, что «Аэрофлот» завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек.